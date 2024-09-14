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- Beşiktaş kafilesi, Trabzon'a iniş yaptı

TRABZON - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için kente geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi. Özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Beşiktaş güvenlik önlemleri altında ulaştığı otelde kampa girerken, siyah-beyazlıların Portekizli yeni oyuncusu Joao Mario da kafilede yer aldı.