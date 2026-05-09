Beşiktaş - Trabzonspor Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi
Beşiktaş - Trabzonspor Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi
09.05.2026 21:06
Trendyol Süper Lig'inde Beşiktaş, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda iki gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sağ kanattan Ozan Tufan'ın geri pasında topun sahibi olan kaleci Ahmet Doğan'ın, araya girmeye çalışan Oh'a yaptığı müdahale sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Orkun Kökçü, sağ köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada sol kanatta topla buluşan Umut Nayir, bir süre meşin yuvarlakla ilerledikten sonra yay gerisinden ceza sahası içinde çapraz koşu yapan Zubkov'a pasını aktardı. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Bersan Duran

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Hyeon-gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Andre Onana (Ahmet Doğan Yıldırım dk. 7), Ozan Tufan, Chibuike Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Mathias Lovik, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Christ Oulai, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Umut Nayir

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Onuralp Çakıroğlu, Tim Folcarelli, Boran Başkan, Yiğithan Çubukcu, Oğuzhan Ertem, Paul Onuachu, Felipe Augusto, Esat Yiğit Alkurt

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Orkun Kökçü (dk. 14 pen.) (Beşiktaş), Zubkov (dk. 15) (Trabzonspor) - İSTANBUL

