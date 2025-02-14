Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Dünyada Canlı Yayında - Son Dakika
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Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Dünyada Canlı Yayında

Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Dünyada Canlı Yayında

Beşiktaş, Trabzonspor'u 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınla ağırlayacak.

14.02.2025 16:06
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşması 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede Trabzonspor'u konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek.

beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam'in de kullanılacağı Beşiktaş - Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Dünyada Canlı Yayında - Son Dakika

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