Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından bu akşam yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda üç takım halinde oynanan çift kale maçla tamamlandı. Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı idmanda, Miralem Pjanic ile Welinton takımdan ayrı çalıştı.