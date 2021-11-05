Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın'a doğum günü kutlaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı.

Antrenman öncesinde pasta kesilerek gerçekleştirilen kutlamaya başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Katılımcılar, 49. yaşına giren Sergen Yalçın'a yeni yaşında mutluluk dileklerinde bulundu.