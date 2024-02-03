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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüp, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi. Ayrıca, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

03.02.2024 21:21
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Samet Aybaba'nın doğum günü kutlandı

Antrenman öncesinde Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Teknik Direktör Fernando Santos, teknik ekip ve futbolcular, Samet Aybaba'ya mutluluklar diledi.

Kaynak: AA

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