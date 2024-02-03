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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.

03.02.2024 22:34
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlıar, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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