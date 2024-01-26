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Beşiktaş-Trabzonspor maçı tarihi belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş-Trabzonspor maçı tarihi belli oldu

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşma 4 Şubat Pazar günü oynanacak.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı tarihi belli oldu
26.01.2024 - 17:26,
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Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşma 4 Şubat Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'de 24 ve 25'inci haftanın maç programı açıklandı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği derbi maçın tarihi de belli oldu. 24'üncü haftada oynanacak derbi müsabakasında iki takım 4 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalacak.

Kaynak: DHA
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