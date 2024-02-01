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Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Misafir Taraftarlar Yer Almayacak - Son Dakika
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Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Misafir Taraftarlar Yer Almayacak

Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Misafir Taraftarlar Yer Almayacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçında, misafir takım taraftarlarına tribünlerde yer verilmeyeceği açıklandı. Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, konuk takım taraftarlarının alınmayacağı blokların biletlerinin 650 TL'den satışa sunulduğu belirtildi.

01.02.2024 10:35
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur." denildi.

Kaynak: AA

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