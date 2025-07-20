Beşiktaş transferini iptal etmişti! Kyle Walker-Peters, Premier Lig'de kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş transferini iptal etmişti! Kyle Walker-Peters, Premier Lig'de kaldı

Beşiktaş transferini iptal etmişti! Kyle Walker-Peters, Premier Lig\'de kaldı
20.07.2025 16:45
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Daha önce Beşiktaş ile anlaşmaya varan ancak çeşitli bahanelerle Türkiye'ye gelmemesi sonrası transferi iptal edilen Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekibi West Ham United'a transfer oldu.

Southampton ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş ile anlaşan Kyle Walker-Peters, çeşitli bahaneler sunarak Türkiye'ye gelmemişti. Bu gelişme üzerine Siyah-beyazlılar, oyuncunun transferini durdurdumuştu. Yıldız ismin kariyerine hangi takımda devam edeceği de belli oldu.

WEST HAM UNITED'A TRANSFER OLDU

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kariyerine Tottenham'da başlayan 28 yaşındaki sağ bek, 2020'de Southampton'a transfer olmuştu.

Beşiktaş transferini iptal etmişti! Kyle Walker-Peters, Premier Lig'de kaldı

KARİYER RAKAMLARI

Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Walker-Peters, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımından ayrılmıştı. Kariyerinde toplam 284 maça çıkan İngiliz oyuncu, 11 gol ve 20 asist kaydetti.

West Ham United, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş transferini iptal etmişti! Kyle Walker-Peters, Premier Lig'de kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş transferini iptal etmişti! Kyle Walker-Peters, Premier Lig'de kaldı - Son Dakika
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