Beşiktaş transferini iptal etmişti! Kyle Walker-Peters, Premier Lig\'de kaldı

Southampton ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş ile anlaşan Kyle Walker-Peters, çeşitli bahaneler sunarak Türkiye'ye gelmemişti. Bu gelişme üzerine Siyah-beyazlılar, oyuncunun transferini durdurdumuştu. Yıldız ismin kariyerine hangi takımda devam edeceği de belli oldu.

WEST HAM UNITED'A TRANSFER OLDU

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kariyerine Tottenham'da başlayan 28 yaşındaki sağ bek, 2020'de Southampton'a transfer olmuştu.

KARİYER RAKAMLARI

Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Walker-Peters, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımından ayrılmıştı. Kariyerinde toplam 284 maça çıkan İngiliz oyuncu, 11 gol ve 20 asist kaydetti.