Beşiktaş, Trefl Sopot'u 100-79 Yendi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Trefl Sopot'u 100-79 Yendi

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Trefl Sopot'u 100-79 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.

05.11.2024 23:29
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SALON: Ergo Arena

HAKEMLER: Jurgis Laurinavicius, Hugues Thepenier, Aare Halliko

TREFL SOPOT: Jankowski, Best 12, McGowens 15, Witlinski 11, Zyskowski 6, Phillip 7, Weathers 6, Schenk 6, Van Vliet 16

BEŞİKTAŞ: Allman 7, Mathews 21, Needham 7, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 19, Morgan 11, Sleva 11, Kerem Konan 5, Martin 7, Terry 8

1'İNCİ PERİYOT: 25-32

DEVRE: 51-57

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-81

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 7'nci hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda karşılaştığı Trefl Sopot'u 100-79 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, 4'üncü galibiyetini alırken; Trefl Sopot henüz galibiyetle tanışamadı ve 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

Öte yandan Beşiktaş'ta 21 sayı kaydeden Jonah Mathews mücadelenin en skorer ismi oldu.

Kaynak: DHA

Basketbol, Beşiktaş, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trefl Sopot'u 100-79 Yendi - Son Dakika

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