Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlıların golleri Tammy Abraham ve Joao Mario'dan geldi.
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısında maçın son anlarına 3-1 geride girmesinin ardından bazı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Beşiktaş tribünlerinde bazı taraftarlar ise bu tezahürata ıslıkla tepki gösterdi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, tur şansını 31 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak rövanş karşılaşmasına bıraktı. Rövanş karşılaşması önümüzdeki hafta perşembe günü saat 21:00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)