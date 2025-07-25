Beşiktaş tribünlerini ikiye bölen tezahürat

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlıların golleri Tammy Abraham ve Joao Mario'dan geldi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısında maçın son anlarına 3-1 geride girmesinin ardından bazı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Beşiktaş tribünlerinde bazı taraftarlar ise bu tezahürata ıslıkla tepki gösterdi.

RÖVANŞ 31 TEMMUZ'DA

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, tur şansını 31 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak rövanş karşılaşmasına bıraktı. Rövanş karşılaşması önümüzdeki hafta perşembe günü saat 21:00'de başlayacak.