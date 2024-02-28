Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 1-0 önde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 1-0 önde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Salih Uçan'ın golüyle Beşiktaş öne geçti.

28.02.2024 21:45  Güncelleme: 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Rashica, Gedson Fernandes, Muçi, Semih Kılıçsoy

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel (Dk. 28 Ahmet Oğuz), Damjanovic, Hadebe, Yasir Subaşı, Soner Dikmen, Niangbo, Cicaldau, Oğulcan Ülgün, Yunus Mallı, Muhammet Demir

Gol: Dk. 32 Salih Uçan (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 27 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

23. dakikada Masuaku'nun soldan ortasına ön direkte Fernandes'in dar açıdan vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarından rakibinden sıyrılan Muçi'nin şutunda kaleciden seken topu altı pas önünde Salih Uçan ağlara gönderdi: 1-0.

36. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Mert Günok, topu direk dibinde kontrol etti.

42. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası sağ çaprazdan içeri giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda meşin yuvarlak Deniz Ertaş'tan oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasına girer girmez karşı karşıya durumda vuruşuna kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Salih Uçan, Konyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 1-0 önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 22:02:27. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 1-0 önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement