Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor\'u konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, 5. turdan başlayarak çeyrek finale yükselirken, Konyaspor ise 3. turdan itibaren başarılı sonuçlar alarak bu aşamaya geldi. Mücadelede Beşiktaş'ta 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

27.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:24
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almayacak.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA

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