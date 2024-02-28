Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle rakibini saf dışı bırakan Beşiktaş, son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşti.

28.02.2024 23:03
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Tüpraş Stadı'nda Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle rakibini saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, kupada Eyüpspor ve Bitexen Antalyaspor'un ardından Konyaspor'u da eledi.

Kupada şimdiye kadar oynadığı 3 maçta 8 gol atan Beşiktaş, kalesinde 1 gol gördü.

6 maçtır yenilmedi

Konyaspor mücadelesini galibiyetle noktalayan siyah-beyazlı ekip oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Geride kalan 6 müsabakada 5 galibiyeti bulunan siyah-beyazlı ekip 1 maçı da beraberlikle tamamladı.

Ligde Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u yenen Beşiktaş, Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Beşiktaş kupada ise Antalyaspor'un ardından Konyaspor'u da yendi.

Salih Uçan golle döndü

5 resmi maç sonra 11 kişilik kadroda yer bulan Salih Uçan, bu sezonki 4. golünü TÜMOSAN Konyaspor karşısında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirerek kaydetti.

Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da toplam 3 gol atan Salih, kupadaki ilk golünü de Eyüpspor'a ağlarına göndermişti.

Salih Uçan ikinci yarının başında ise yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

Cenk Tosun 10'uncu golünü kaydetti

Siyah-beyazlıların 58. dakikada 2. golünü kaydeden Cenk Tosun bu sezonki 10'uncu gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'de çıktığı 24 karşılaşmada 5 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da 2 kez fileleri havalandırdı. Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor maçında 2 gol attı.

Golcü oyuncu ligde oynanan Konyaspor maçında da rakibinin filelerini havalandırmıştı.

Konyaspor'da erken değişiklik

Konyaspor ilk değişikliğini 28. dakikada yaptı.

Gedson Fernandes'le girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçiren Cebrail Karayel bir süre yerde kaldı. Tedavisi saha içinde yapılan Konyasporlu oyuncu, 28. dakikada yerini Ahmet Oğuz'a bıraktı. Pozisyonun ardından Gedson Fernandes sarı kart gördü.

Derbi öncesi futbolculara moral

Beşiktaşlı taraftarlar bu sezon zaman zaman ciddi protestolarda bulunduğu siyah-beyazlı oyuncuları maç sonunda tribünlere çağırdı.

Zaman zaman pazar günü Galatasaray'la oynanacak derbi maça yönelik tezahüratlar da yapan Beşiktaşlı taraftarlar, galibiyeti oyuncularıyla beraber kutlayarak derbi öncesi moral verdi.

Kaynak: AA

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