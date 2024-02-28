Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Önemli bir mücadeleydi. Herkes için kupa bu sene büyük bir hedef. Kupada yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Hedefimiz kupayı almak. Belli bölümlerde çok iyiydik, bazı bölümlerde değildik. Adil bir galibiyet aldık. Son anlarda rakibe fırsat vermemiz kötü oldu. Bunu tekrarlamamalıyız. Rakibimiz gol atabilirdi." diye konuştu.
Siyah-beyazlıların savunma performansıyla ilgili de konuşan Santos, "Gol yememek çok önemli. Büyük takımlar çok az gol yiyip çok fazla gol atar. Defansta istediklerimizi takımın yerine getirmesi sevindirici. Daha fazla gol atmak için çalışıyoruz. Bunda da yavaş yavaş aşama kaydediyoruz. Beşiktaş gibi bir takım az yiyip çok gol atmalı." ifadelerini kullandı.
Necip Uysal'a da değinen tecrübeli teknik adam, "Necip çok büyük bir kaptan. Fedakar ve takım için çok önemli bir oyuncu. Tüm takımdaki her oyuncu en az Necip kadar değerli." dedi.
Galatasaray ile oynanacak derbi maçla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ı yarın uyanınca düşünmeye başlayacağım. O maça da her maç gibi hazırlanacağız. Her maç 3 puan, biz de 3 puan için sahaya çıkacağız. Derbi herkes için önemli. Pazar günü taraftarların futbolculara desteğini hissettireceğini biliyorum. Kazanan takımın biz olmamızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
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