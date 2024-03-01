İnönü Stadyumu'nun yıkılmasıyla inşa edilen ve 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ligde 15 kez ağırlayan Beşiktaş, rakiplerine sadece 1 kez mağlup oldu.
Beşiktaş, İnönü Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı derbilerde rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Söz konusu süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 15 kez konuk eden Kartal, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'yle 8, Galatasaray'la 7 maç
Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe ile 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sinde rakibini mağlup eden Kartal, 5 beraberlik yaşarken, 1 kez de kaybetti.
Siyah-beyazlılar, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.
Kara Kartal, Galatasaray'la ise Tüpraş Stadyumu'nda 7 kez rakip oldu. Bu 7 mücadelenin 6'sından galip ayrılan Beşiktaş olurken, 1 müsabakada kazanan çıkmadı.
Yediğinin 2 katı gol attı
Sarı-lacivertli ağları 12 defa sarsan Beşiktaş, ağlarında da 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılara ise 14 gol atan siyah-beyazlılar, 4 gole engel olamadı.
Toplamda 26 kez gol sevinci yaşayan Kartal, 13 defa da rakiplerine gol izni verdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda rakiplerine üstünlük sağladı - Son Dakika
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
Cumhur İttifakı Sancaktepe Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini tanıttı. Döğücü, yeni dönemde Sancaktepe'ye Millet Bahçesi ve Şehir Hastanesi açılacağını da müjdeledi.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?