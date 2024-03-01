Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu\'nda rakiplerine üstünlük sağladı

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İnönü Stadyumu'nun yıkılmasıyla inşa edilen ve 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ligde 15 kez ağırlayan Beşiktaş, rakiplerine sadece 1 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, İnönü Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı derbilerde rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Söz konusu süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 15 kez konuk eden Kartal, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'yle 8, Galatasaray'la 7 maç

Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe ile 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sinde rakibini mağlup eden Kartal, 5 beraberlik yaşarken, 1 kez de kaybetti.

Siyah-beyazlılar, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

Kara Kartal, Galatasaray'la ise Tüpraş Stadyumu'nda 7 kez rakip oldu. Bu 7 mücadelenin 6'sından galip ayrılan Beşiktaş olurken, 1 müsabakada kazanan çıkmadı.

Yediğinin 2 katı gol attı

Sarı-lacivertli ağları 12 defa sarsan Beşiktaş, ağlarında da 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılara ise 14 gol atan siyah-beyazlılar, 4 gole engel olamadı.

Toplamda 26 kez gol sevinci yaşayan Kartal, 13 defa da rakiplerine gol izni verdi. - İSTANBUL