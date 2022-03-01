Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak

01.03.2022 09:57
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.

İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.

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Türkiye Kupası, Vodafone Park, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika
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