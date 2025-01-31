Beşiktaş-Twente Maçı Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
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Beşiktaş-Twente Maçı Beraberlikle Sona Erdi

Beşiktaş-Twente Maçı Beraberlikle Sona Erdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı.

31.01.2025 00:04
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Enschede (İHA) – Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sağ taraftan van Rooij'in ortasında Emirhan'ın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinde van Wolfswinkel'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya gitti.

22. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Ltaief'in arka direğe ortasında iyi yükselen Van Wolfswinkel'in yere sektirerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

29. dakikada Gedson Fernandes orta alanda rakibinden aldığı topu sürükleyerek pasını sol taraftaki Masuaku'ya aktardı. Masuaku'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda kaleci Unnerstall meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada sol taraftan yapılan ortaya Van Wolfswinkel kafayla yükseldi. Bu oyuncunun kafayla pasında Emirhan'a da çarpan top arka direkte Rots'un önünde kaldı. Rots'un şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Twente: Lars Unnerstall, Bart van Rooij, Max Bruns, Gustaf Lagerbielke, Anass Salah-Eddine, Michel Vlap, Michal Sadilek, Daan Rots, Sem Stejin, Sayfallah Ltaief, Ricky van Wolfswinkel

Yedekler: Sam Karssies, Przemyslaw Tyton, Mees Hilgers, Mathias Kjolo, Bas Kuipers, Mitchell van Bergen, Alec Van Hoorenbeeck, Julien Mesbahi, Vennegoor of Hesselink, Harrie Kuster, Gijs Besselink

Teknik Direktör: Joseph Oosting

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Sarı kartlar: Anass Salah-Eddine (Twente), Jonas Svensson, Ciro Immobile (Beşiktaş) - ENSCHEDE

Kaynak: İHA

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