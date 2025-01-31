Beşiktaş, Twente'ye Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Twente'ye Yenildi

Solskjaer, Twente yenilgisinin ardından takımın kötü oynadığını ve kazanma zorunluluğunu vurguladı.

31.01.2025 02:38
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kötüydük. Ağır oynadık, rakibi açamadık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Beşiktaş, Hollanda deplasmanında Twente'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Solskjaer, "Bugün kötüydük. Ağır oynadık, rakibi açamadık. Kendi yarı alanımızda kaptırdığımız toplar sonucunda hızlı hücumlarla karşı karşıya kaldık. Golü de bu şekilde yedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum. İki takıma da beraberlik yaramıyordu. Maalesef kazanmak için yeterli şansları bulamadık" diye konuştu.

Kazanmayı öğrenmek zorunda olduklarını vurgulayan Norveçli teknik adam, "Zor bir dönemden geçiyoruz. İstikrar sağlamak ve bu oyuncu grubuna uyan planı bulmak zorundayız. Bunun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Rafa oyuna devam etmek istedi ama risk alamazdık"

Rafa Silva'nın 60. dakikada oyundan alınmasıyla ilgili bir soruya da cevap veren Solskjaer, "Rafa'nın maçtan önce ağrıları vardı. Topallamaya başladığını görünce oyundan aldık. Elinden geleni yaptı. Rafa oyuna devam etmek istedi ama risk alamazdık. Bu değişikliği yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Transferle ilgili de düşüncelerini aktaran siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, yeni oyuncuları kadrolarına katacaklarını sözlerine ekledi. - ENSCHEDE

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Twente, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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