Beşiktaş U16 ile Şırnak Petrolspor U16 dostluk maçında buluştu

Şırnak Valiliği ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Beşiktaş'ın U16 takımı ile Şırnak Petrolspor'un U16 takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Etkinlikler çerçevesinde Beşiktaş'ın efsane isimlerinden İsmail Süleyman Oktay, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut ve eski teknik direktör Önder Karaveli, Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen "Gençlerle Söyleşi" programında gençlerle bir araya geldi. Daha sonra Şırnak Şehir Stadyumu'nda Beşiktaş ve Şırnak Petrolspor U16 takımları dostluk maçı yaptı. Renkli görüntülere sahne olan mücadelede her iki takım taraftarı da centilmence tezahüratlarla oyunculara destek verdi. Karşılaşmayı Beşiktaş U16 takımı 2-1'lik skorla kazandı.

Vali Ekici: "Gençlerimizi Beşiktaş'a göndereceğiz"

Maçın ardından açıklama yapan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Terörsüz Türkiye Projesi" kapsamında ülkenin dört büyük takımını Şırnak'a davet ettiklerini ve ilk davete Beşiktaş Kulübü'nün yanıt verdiğini söyledi.

Şırnak'ın genç nüfusu ile dikkat çektiğini belirten Ekici, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yüzde 20,6'sı genç nüfustan oluşuyor. Gençlerimizin ülkemizin diğer yerlerindeki imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Beşiktaş bu imkanı onlara sundu. Biz de gençlerimizi en kısa sürede Beşiktaş Kulübü'ne göndereceğiz. Bugün sahada örnek bir kardeşlik maçı izledik. Bu etkinliklerin devamını diliyoruz.

Yarka: "Sporun birleştirici gücünü hissettik"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise sporun birleştirici gücünün yeniden hissedildiğini belirterek, "Şırnak genç nüfusuyla büyüyen ve güzelleşen bir kent. Bu birlikteliğin ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum" dedi.

Fora: "Beşiktaş kardeşliği her yere taşıyor"

Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora ise yaklaşık 1700 kilometrelik yolculukla geldiklerini belirterek, "Beşiktaş, armasındaki ay yıldızın olduğu her yerde kardeşliği, barışı ve birlikteliği sağlamak için çaba gösteren bir kulüptür" ifadelerini kullandı.

Fora, Şırnak'ta büyük bir misafirperverlikle karşılandıklarını vurgulayarak, "Çok güzel, çok centilmence bir maç oldu. Şırnak Spor'a başarılar diliyoruz. Onları da İstanbul'da ağırlamak istiyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK