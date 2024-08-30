Beşiktaş, Lugano'yu mağlup ederek Avrupa Ligi'ne katıldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Lugano'yu mağlup ederek Avrupa Ligi'ne katıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1 yenerek Avrupa Ligi'ne katıldı. Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, takımın Avrupa Ligi'nde olmayı hak ettiğini belirterek, iyi işler yapmak istediklerini söyledi. Uçar ayrıca, Avrupa Ligi'nde zayıf takım olmadığını ve takım içinde rekabetin arttığını vurguladı.

30.08.2024 00:39
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UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Avrupa Ligi'nde olmayı hak ettiklerini belirterek, iyi işler yapmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1 yenerek Avrupa Ligi'ne katıldı. Müsabakanın ardından Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Avrupa Ligi'nde olmayı zaten hak ediyoruz"

İlk maçta Lugano'yu yenerek avantaj elde etmeleri gerektiğini belirten Uçar, "Aslında ilk maçta bitirmemiz gerekiyordu. Avrupa Ligi'nde olmayı zaten hak ediyoruz. Yarın Hüseyin Yücel ve Mete Vardar kura çekimine katılacak. Mete Vardar'ın kuraları bize her zaman iyi geldi. Hüseyin başkanla birlikte güzel bir 8 takım çekeceklerdir. Avrupa Ligi'nde de iyi işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Avrupa Ligi'nde zayıf takım yok"

UEFA Avrupa Ligi'nde güçsüz takım olmadığının altını çizen Feyyaz Uçar, "Avrupa Ligi'nde zayıf takım yok. Genelde Avrupa futbolunda kalite ve tempo artışı var. Buna ayak uydurmamız gerekiyor. Bu sene lig gibi oynanacak, 8 maç oynayacağız. Kuranın şansı ya da şanssızlığı olmayacak. Orada da elimizden geleni yapacağız. Kesinlikle rekabeti arttırmamız gerekiyor takım içinde. Sonradan girenlerin daha iyi katkı sağlaması gerekiyor. İnşallah bunu hep beraber başaracağız" dedi.

"Takımda rekabetin arttığını görüyoruz"

Sonradan oyuna giren futbolcuların katkısından memnun olduklarını söyleyen Uçar, "Oyundan memnunuz. Teknik heyeti, oyuncularımızı kutluyoruz. Bizi en çok sevindiren sonradan oyuna girenlerin verdiği katkı. Yavaş yavaş takımda rekabetin arttığını görüyoruz. Oynayan oynamayan herkes aldığı süre için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Takım olma yolunda ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok değerli oyuncularımız var"

Yeni transferler Rafa Silva ve Ciro Immobile'nin performansına da değinen Feyyaz Uçar, "Çok değerli oyuncularımız var. Immobile'in kalitesini her maçta görüyoruz. Gol atmadığı maçta yaptığı güzel hareketler var. Rafa Silva müthiş performansla başladı ve inanılmaz istikrarla gidiyor. Her maç üstüne koyan bir Rafa Silva seyrediyoruz. Birkaç hafta önce Beşiktaş taraftarı çok iyi bir forvet seyredecek demiştim. Şu ana kadar da seyrediyorlar" açıklamasında bulundu.

"Semih, milli takımda enteresan olaylar yaşadı"

Semih Kılıçsoy'un bu sezonki performansı hakkında da konuşan Feyyaz Uçar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Golcülerin böyle zamanları olur. Bu durum sadece bir gol atmasına bakıyor. O golden sonra arkası gelecektir. Semih bizim evladımız, yıldızımız, kardeşimiz. Ondan çok şey bekliyoruz. Milli takımda enteresan olaylar yaşadı. Oynatılmadığı turnuvada en kritik maçta son 3 dakikada oyuna sokuldu. Bunlar kolay işler değil. Semih bunu aşacak. Bir gole bakar, eski bir golcü olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano'yu mağlup ederek Avrupa Ligi'ne katıldı - Son Dakika

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