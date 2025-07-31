Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş sahasında 4-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St Patricks ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk'in konuğu oldu. Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadyumu'nda TSİ 21.00'de oynanan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Munuera düdük çaldı. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlendi

İki takım da oyuna kontrollü başlarken, Shakhtar Donetsk kısa paslarla etkili olmaya çalıştı. Demir Ege'nin kaptırdığı top sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kevin, yaptığı sert vuruşla 12'nci dakikada takımını öne geçirdi. Golün ardından oyunun kontrolü Ukrayna ekibine geçti. Topa daha çok sahip olan turuncu-siyahlılarda 32'nci dakikada Emirhan'dan topu kapan Alisson, ceza sahasına kadar girip, aşırtma bir vuruş denedi. Top kaleci Mert'te kaldı. Ev sahibi ekip, 45+2'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta çizgiye inen Tobias'ın arka direğe çevirdiği topta Elias, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, ilk 15 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Kalan sürede de gol sesi çıkmadı ve Shakhtar Donetsk sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan takım oldu.

KONFERANS LİGİ'NDE RAKİP İRLANDA EKİBİ ST PATRİCKS

Siyah-beyazlılar, iki maçta da aldığı mağlubiyetlerin ardından Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi elemelerinde yoluna devam edecek Beşiktaş'ın bu kupadaki rakibi de belli oldu. Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında, uzatmalara giden maçta Estonya'nın Nomme JK Kalju takımı ile 2-2 berabere kalan İrlanda ekibi St Patricks, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Siyah-beyazlılar 7 Ağustos'taki ilk maçta deplasmanda rakibine konuk olacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.