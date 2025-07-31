Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

31.07.2025 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti, Konferans Ligi'nde St Patricks ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş sahasında 4-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St Patricks ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk'in konuğu oldu. Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadyumu'nda TSİ 21.00'de oynanan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Munuera düdük çaldı. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlendi

İki takım da oyuna kontrollü başlarken, Shakhtar Donetsk kısa paslarla etkili olmaya çalıştı. Demir Ege'nin kaptırdığı top sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kevin, yaptığı sert vuruşla 12'nci dakikada takımını öne geçirdi. Golün ardından oyunun kontrolü Ukrayna ekibine geçti. Topa daha çok sahip olan turuncu-siyahlılarda 32'nci dakikada Emirhan'dan topu kapan Alisson, ceza sahasına kadar girip, aşırtma bir vuruş denedi. Top kaleci Mert'te kaldı. Ev sahibi ekip, 45+2'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta çizgiye inen Tobias'ın arka direğe çevirdiği topta Elias, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, ilk 15 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Kalan sürede de gol sesi çıkmadı ve Shakhtar Donetsk sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan takım oldu.

KONFERANS LİGİ'NDE RAKİP İRLANDA EKİBİ ST PATRİCKS

Siyah-beyazlılar, iki maçta da aldığı mağlubiyetlerin ardından Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi elemelerinde yoluna devam edecek Beşiktaş'ın bu kupadaki rakibi de belli oldu. Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında, uzatmalara giden maçta Estonya'nın Nomme JK Kalju takımı ile 2-2 berabere kalan İrlanda ekibi St Patricks, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Siyah-beyazlılar 7 Ağustos'taki ilk maçta deplasmanda rakibine konuk olacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Shakhtar Donetsk, Konferans, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti 40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti

21:29
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
10:01
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı da gözaltına alındı
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı da gözaltına alındı
09:46
Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı
Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı
09:44
Sürücüler dikkat Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün
Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün
09:39
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette Ağır silahlarla devriye attılar
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette! Ağır silahlarla devriye attılar
09:35
Meteoroloji uzmanı tarih verdi İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul için sağanak uyarısı
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
09:24
Bahçeli’nin araba hediye ettiği isim zorda Konkordato ilan etti
Bahçeli'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti
09:20
Şaka ölümle bitti 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
Şaka ölümle bitti! 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
09:03
Bu kadarını kimse beklemiyordu Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
08:54
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 23:21:19. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.