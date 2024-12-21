Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov (Dk. 70 Masuaku), Salih Uçan (Dk. 46 Ndour), Al Musrati (Dk. 88 Mustafa Hekimoğlu), Muçi (Dk. 70 Oxlade-Chamberlain), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy (Dk. 56 Richard), Aliti, Hadergjonaj, Janvier (Dk. 86 Buluthan Bulut), Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 73 Hwang), Augusto (Dk. 86 Rony Lopes), Cordova
Goller: Dk. 5 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 7 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 58 Serdar Topraktepe (Teknik sorumlu), Dk. 90+3 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Dk. 68 Lima ve Sami Uğurlu (Teknik direktör), Dk. 88 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
82. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını yerden Semih Kılıçsoy'a verdi. Semih, penaltı noktası civarında topa istediği vuruşu yapamadı. Gedson Fernandes'in kale çizgisi önünde tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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