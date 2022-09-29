Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi

29.09.2022 19:57

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta birbirine laf atan Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları arasında duba ve sandalyelerin de kullanıldığı bir kavga çıktı. Polisin gelmesiyle gruplar kaçarken o anlar kameralarca kaydedildi.

Kavga, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Beşyol Mahallesi'nde yaşandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftar gruplarının sokakta birbirine laf atmasıyla başlayan tartışmanın büyümesiyle iki takım taraftarları tekme ve tokatlarla birbirine saldırmaya başladı. Kavga daha da büyüyünce taraftarlar birbirlerine duba ve kafelerin sandalyeleriyle vurmaya başladı. Dakikalarca süren kavgayı taraftarlar hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine polisin gelmesiyle gruplar dağılmaya başladı.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Taraftarların birbirine duba ve sandalye ile birbirine vurduğu kavga anları bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Görüntülerde daha sonra polisin gelip siren çaldığını duyan taraftarlar etrafa kaçıştığı görülüyor.

KAFE SAHİBİ KONUŞTU

Kavga ile ilgili konuşan Ozan isimli kafe sahibi, "İki taraftar grubu arasında sorun varmış, öğlene doğru iki taraf da toplanıyor. Kafenin sol köşesinde bir grup vardı, kafenin sağ 5-6 metre ilerisinde buluştular. Önce konuştular sonra grup birbirine girdi. Tasvip etmediğimiz şeyler, spor bu değil. Kafe ile alakası yok, sokakta başlayan bir şey, hatta kafenin de iki tane sandalyesi kırıldı. Umarım arkadaşlar durumu devam ettirmezler" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Fenerbahçe, İstanbul, Beşiktaş, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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