Beşiktaş ve Galatasaray Çeyrek Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş ve Galatasaray Çeyrek Finalde Karşılaşıyor

Beşiktaş ve Galatasaray Çeyrek Finalde Karşılaşıyor
29.05.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Galatasaray ile play-off çeyrek finalinde yarın 20.30'da karşılaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 3. ve son maçında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 3. ve son maçında Beşiktaş ile Galatasaray yarın saat 20.30'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde mücadele edecek. Müsabakayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Çeyrek finalin ilk maçında siyah-beyazlılar parkeden 108-83 galip ayrılırken, ikinci karşılaşmayı ise sarı-kırmızılılar, 78-75'lik skorla kazandı.

Normal sezonda oynanan iki maçı Galatasaray, Beşiktaş'ı 89-82 ve 89-73'lük skorlarla mağlup etti.

Bu turu geçen ekip yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Etkinlikler, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Galatasaray Çeyrek Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:30:08. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş ve Galatasaray Çeyrek Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.