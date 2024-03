Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik

Talat Uzun:

Ben bir GALATASARAY taraftarıyım. Bu nedir arkadaş her maçta taraftarlar birbirlerine düşman görmüş gibi davranıyor. Her an patlamaya hazırlar. Ülkede spor ve siyaset artık o kadar kirlendi ki, ne kimse birbirine saygı duyuyor, ne de tahammül ediyor. Yazık artık buna bir son vermeli. Her zaman iyi olan kazansın ve herkes bunu hazmetsin.