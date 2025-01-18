Beşiktaş ve Samsunspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş ve Samsunspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta heyecan doruktaydı.

18.01.2025 22:23
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Samsunspor: 0 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanatta Rashica'nın yerden içeri çevirdiği topu alan Joao Mario'nun penaltı noktası gerisinde vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

63. dakikada Muçi'nin sol kanatta rakibin geçip ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde Rashica'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

64. dakikada Rick van Drongelen, ceza yayı sağ tarafında Immobile'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

69. dakikada sol kanattan Muçi'nin pasında topla buluşan Rafa Silva ceza sahası içinde karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kurtardı.

78. dakikada Rashica'nın sağ taraftan ortasında arka direkte Muçi topu kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Dimata'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ercan Kara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çıkardı.

90+7. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ tarafında ortasında arka direkte Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda Schindler meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati (Semih Kılıçsoy dk. 82), Gedson Fernandes, Rahsica, Rafa Silva, Joao Mario (Muçi dk. 60), Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Ntcham (Dimata dk. 75), Muja (Yunus Emre Çift dk. 67), Holse (Celil Yüksel dk. 86), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 86), Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 75)

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Laura

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kırmızı kart: Rick van Drongelen (dk. 64) (Samsunspor)

Sarı kart: Dimata (Samsunspor)

Beşiktaş ve Samsunspor Berabere Kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş ve Samsunspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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