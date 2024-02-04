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Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı - Son Dakika
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Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı

Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. İstanbul'da gerçekleşen maçta her iki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı.

04.02.2024 19:18
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı - Son Dakika
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