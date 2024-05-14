Beşiktaş ve Trabzonspor Taraftarları Tribünlerde Yer Alacak - Son Dakika
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Beşiktaş ve Trabzonspor Taraftarları Tribünlerde Yer Alacak

Beşiktaş ve Trabzonspor Taraftarları Tribünlerde Yer Alacak

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey tribünlerinde, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde yer alacak. Final müsabakasında taraftarların yer alacağı tribünler, yapılan kura çekimiyle belirlendi. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, finalin görsel bir şölene dönmesini temenni ederek, Türk futbolunun iki önemli kulübünün vereceği mesajların önemli olduğunu belirtti.

14.05.2024 17:23
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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey tribünlerinde, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde yer alacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Final müsabakasında taraftarların yer alacağı tribünler, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen güvenlik ve koordinasyon toplantısının ardından yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kura çekimi sonucunda Beşiktaş taraftarları Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu ve kuzey tribünlerinde, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde yer alacaklar.

Kura çekimine katılan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, bu sezon Türk futbolunda yaşanan olumsuzluklara vurgu yaparak, "Türk futbolunda bu sezon yaşanan olumsuzlukların ardından bu finalin görsel şölene dönmesini temenni ediyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Türk futbolunun iki önemli kulübünün vereceği mesajların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Atatürk Olimpiyat Stadı, iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Umarım sahadaki futbolcu ve hakemlerle tribünlerdeki taraftarlar, finalin güzel şekilde geçmesine etki ederler. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki kazanan Türk futbolu olur" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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