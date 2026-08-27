Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi Kuraları Yarın Çekiliyor - Son Dakika
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi Kuraları Yarın Çekiliyor

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları yarın Monako'da çekilecek; Beşiktaş ve Trabzonspor için kritik gün.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın iki ve üç numaralı futbol organizasyonlarının lig aşaması kuraları, yarın TSİ 14.00'te Monako'da çekilecek.

Her iki lige katılan 36'ar takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak. Her takım için Avrupa Ligi'nde 8 rakip, Konferans Ligi'nde ise 6 rakip belirlenecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün deplasmanda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Siyay-beyazlı ekip, ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, evindeki ilk maçı 1-0 kaybetmişti.

Beşiktaş ve Trabzonspor, play-off turundaki rakiplerini elerse Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer alacak. Takımlar, elenmeleri durumunda ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Konferans, Beşiktaş, Monako, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi Kuraları Yarın Çekiliyor - Son Dakika

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