Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlandığını ve sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirildiğini açıkladı. Bu gelişme, futbol dünyasında dikkat çekti. Aboubakar'ın yeni takımıyla nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
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10.09.2024 02:03:17. #1.11#
SON DAKİKA: Aboubakar Hatayspor'a Transfer Oldu - Son Dakika
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