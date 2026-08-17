Beşiktaş Vlahovic için izin bekliyor
Başkan Serdal Adalı, Dusan Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan onay bekliyor.
BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic'in lisansıyla ilgili, İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin beklendiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta başkanı Serdal Adalı, sponsorluk sözleşmesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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