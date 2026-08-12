Beşiktaş, Vlahovic'le Görüşmelere Başladı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
26 yaşındaki golcü oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
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