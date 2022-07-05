Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı

05.07.2022 20:20
Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Burnley'de forma giyen santrfor Wout Weghorst'un kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, Burnley'de forma giyen santrfor Wout Weghorst'un kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Burnley'e kiralama ücreti ödenmeyecek. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı oyuncuya ise yıllık 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ve 200 bin Euro performans primi ödeyecek.

Siyah-beyazlı kulübün KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."


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Beşiktaş, 1 yıllığına kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'a sezonluk 2.8 milyon euro ödeyecek Beşiktaş, 1 yıllığına kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'a sezonluk 2.8 milyon euro ödeyecek Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
Kaynak: DHA

Beşiktaş, Burnley, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı - Son Dakika

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