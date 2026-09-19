Beşiktaş yarın Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına 4 maçlık seriyle çıkacak - Son Dakika
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Beşiktaş yarın Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına 4 maçlık seriyle çıkacak

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Diyarbakır Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Son 4 maçını kazanan siyah-beyazlılar, bu deplasmandan 3 puanla ayrılıp milli araya girmeyi amaçlıyor; Trossard'ın oynayıp oynamayacağı bugün belirlenecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Trossard'ın durumu belirsiz

Beşiktaş'ta Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bir oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlıların Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, ağrıları nedeniyle hafta içinde Olimpik Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.

Trossard'ın Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyip giymeyeceği, bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Amed Sportif Faaliyetler ile ligde randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

Beşiktaş, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigDiyarbakırBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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