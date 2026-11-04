Beşiktaş yarın Celtic deplasmanında Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 268. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 267 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmaların 51'inde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.

Avrupa macerasında 365 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 401 gol gördü.

Türkiye'yi 47 kez temsil etti

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

Avrupa kupaları performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 142 64 26 52 226 186 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24 TOPLAM 267 104 51 112 365 401

"Kupa 2"deki 143. randevu

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 142 maça çıktı.

Organizasyonda 64 galibiyete imza atan Beşiktaş, rakipleriyle 26 kez berabere kalırken, 52 maçtan ise mağlup ayrıldı.

"Kupa 2"deki müsabakalarda 226 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 186 gol gördü.

Beşiktaş, İskoç ekibiyle yarın oynayacağı maçla "Kupa 2"de 143. kez sahaya çıkacak.

Deplasmandaki 134. müsabaka

Beşiktaş, Celtic'le oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 134. mücadelesine çıkacak.

Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 133 kez ev sahiplerine rakip olan siyah-beyazlı takım, bu maçların 36'sını kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 73'ünde ise mağlup oldu.

Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesindeki 248 golü engelleyemedi.

Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

En farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.

Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa golcüleri

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan ancak Avrupa listesine eklenmeyen Milot Rashica 4, kaptan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh 3'er, Semih Kılıçsoy 2, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Ernest Poku, Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan ise 1'er gol kaydetti.