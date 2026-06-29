Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale oyunu ve geniş alanda çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
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