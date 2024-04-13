Beşiktaş, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golünü Semih Kılıçsoy atarken, Samsunspor'un golünü Emre Kılınç attı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 48'e çıkardı ve son 5 maçtır galibiyet alamıyor.

13.04.2024 21:11  Güncelleme: 21:12
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin golünü 18. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Yılport Samsunspor'un golünü ise 68. dakikada Emre Kılınç attı.

Bu sonuçla ligde 6. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 48'e çıkardı. 8. beraberliğini yaşayan Samsunspor ise puanını 38 yaptı.

Ligde 5 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş taraftarından Santos'a istifa çağrısı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adam Fernando Santos'u istifaya çağırdı.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Semih Kılıçsoy, ligde 4 maçlık suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde son olarak 27. haftada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettikleri müsabakada fileleri havalandıran 18 yaşındaki santrfor, daha sonraki 4 karşılaşmayı boş geçti.

Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan Semih, bu sezon ligde 10. kez ağları sarstı.

Oxlade-Chamberlain, 114 gün sonra sahada

Siyah-beyazlı takımda sakatlığını atlatan Alex Oxlade-Chamberlain, 114 gün sonra resmi maçta forma giydi.

Son olarak 21 Aralık 2023'teki Alanyaspor maçında görev yapan İngiliz futbolcu, sol uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.

Söz konusu süreçte 17 maçı kaçıran Oxlade-Chamberlain, 31. haftada RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamamıştı.

Emre Kılınç, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da attı

Yılport Samsunsporlu futbolcu Emre Kılınç, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş filelerini de havalandırmayı başardı.

Sezon başında Galatasaray'dan Samsunspor'a transfer olan deneyimli futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 28. maçında 4. kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe mücadelesinde beraberlik golünü atan Emre, Beşiktaş karşısında da benzer senaryoyu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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