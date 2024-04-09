Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

09.04.2024 14:19  Güncelleme: 14:22
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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