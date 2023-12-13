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Beşiktaş yöneticisi Uçar: Kadro dışı kalanlar geri dönemeyecek - Son Dakika
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Beşiktaş yöneticisi Uçar: Kadro dışı kalanlar geri dönemeyecek

Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, kadro dışı kalan oyuncuların geri dönemeyeceğini ancak hukuki olarak tamamen takımdan ayıramadıklarını söyledi. Uçar, ayrılmak isteyenlerle vedalaşacaklarını da belirtti.

Beşiktaş yöneticisi Uçar: Kadro dışı kalanlar geri dönemeyecek
13.12.2023 - 21:14,  Güncelleme: 21:16
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Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız" dedi.

Yeni yönetici Uçar, siyah-beyazlıların Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6'ncı ve son maçında yarın oynayacağı Lugano karşılaşması öncesi yapılan son idmanda basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı yaptı. Uçar, kadro dışı bırakılan 5 oyuncu ile ilgili açıklamada bulundu.

Feyyaz Uçar, yarın oynanacak Lugano maçına dair, "Sakatlarımız var, eksiklerimiz var. Kadro dışı oyuncularımız var ama neticesinde oynamamız gereken bir maç. Hocamızla konuştuk, gençlere de fırsat verecek ve bu maçın gençler için bir şans olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"KADRO DIŞI KALAN İSİMLERİN GERİ DÖNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Feyyaz Uçar, takımda kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

" Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz kadro dışı tasarrufunda bulundu. Bu oyuncularla ilgili süreç başlatıldı. Bu isimler tabii ki doğal olarak haklarını arayacaklar ve takımla birlikte olmak isteyecekler. Muhtemelen bu konuyla ilgili de hukuki süreç başladı. Önümüzdeki hafta içinde kalmak isteyen ve idmana çıkmak isteyenlerle ilgili bir tasarrufumuz olabilir. Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız."

Kaynak: DHA
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