Beşiktaş Yönetimi Anadolu Efes Maçı İçin Hazırlıkta

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, Beşiktaş Fibabanka'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 5 Ocak Pazar günü Anadolu Efes ile oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı yöneticiler Özkan Arseven ile Ali Berke Tükenmez bugünkü antrenmanı izledi.

Arseven ile Tükenmez, oyuncularla bir araya gelerek siyah-beyazlı takıma Anadolu Efes maçında başarı diledi.