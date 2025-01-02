Beşiktaş Yönetimi Anadolu Efes Maçı İçin Hazırlıkta - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Yönetimi Anadolu Efes Maçı İçin Hazırlıkta

Özkan Arseven ve Ali Berke Tükenmez, antrenmanı izleyerek oyunculara moral verdi.

02.01.2025 15:51
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, Beşiktaş Fibabanka'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 5 Ocak Pazar günü Anadolu Efes ile oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı yöneticiler Özkan Arseven ile Ali Berke Tükenmez bugünkü antrenmanı izledi.

Arseven ile Tükenmez, oyuncularla bir araya gelerek siyah-beyazlı takıma Anadolu Efes maçında başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Yönetimi Anadolu Efes Maçı İçin Hazırlıkta - Son Dakika

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