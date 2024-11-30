Beşiktaş Yönetimi Futbolcularla Buluştu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Yönetimi Futbolcularla Buluştu

Başkan Yücel, futbolcularla toplantı yaparak Hatayspor maçı için destek verdi.

30.11.2024 18:50
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Beşiktaş Kulübünde başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler, siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından organize edilen buluşmada başkan Hüseyin Yücel'in yanı sıra asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

Başkan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün içinden geçtiği süreçle ilgili bilgilendirdiği futbolculara Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak maçta başarı diledi.

Kaynak: AA

Hüseyin Yücel, Hatayspor, Antrenman, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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