Beşiktaş Yönetimi Futbolcularla Buluştu

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Beşiktaş Kulübünde yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbolcularla buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yöneticiler, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Yöneticiler, sohbet ettikleri oyunculara Trendyol Süper Lig'de 15 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'la yapacakları müsabaka için başarı diledi.