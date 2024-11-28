Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti

Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti

Beşiktaş yönetimi, UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv maçında İsrail heyetiyle birlikte izlemek istemedi. Bulundukları tribünü terk eden siyah-beyazlı idareciler, karşılaşmayı başka bir tribünden takip etti.

28.11.2024 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta karşılaşmayı takip etmek için Macaristan'a giden siyah-beyazlı idarecilerden bir talep geldi.

İSRAİLLİ YETKİLERLE BERABER OTURMAK İSTEMEDİLER

Beşiktaş yönetimi, karşılaşmayı İsrail heyetiyle beraber izlemek istemedi. İsrailli yetkililerle aynı tribünde yer almak istemeyen siyah-beyazlılar, bulundukları tribünü terk etti. Durumu stadyum yönetimine bildiren Beşiktaşlı idareciler kısa süre sonra kendilerine farklı bir alan seçti.

MAÇ İSTANBUL'DAN MACARİSTAN'A ALINMIŞTI

İstanbul'da oynanması planlanan müsabaka, İstanbul'dan alınarak Macaristan'da seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."

Maccabi Tel Aviv, Macaristan, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Futbol, İsrail, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Erol Saglam:
    Helal olsun tebrikler kara kartal 77 2 Yanıtla
  • Burhan Ozluk:
    Sizleri gözlerinizden öpüyorum,,,, sizlerle gurur duyduk,,,, 62 2 Yanıtla
  • Mustafa Elibol:
    Tebrik ediyorum insan değil o mahlukatlar en güzelini yapmışsınız 53 4 Yanıtla
  • eyup tanriverdi:
    bu maça çıkmak bile hata. israil protesto edip maça çıkmamalıydık 22 3 Yanıtla
  • metin öz:
    İşte Kartal ruhu bu. Sağolun var olun. 22 2 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Bir gs olarak yönetimin bu onurlu haraketini ayakta alkışlıyorum rengimiz farklı kanımız değil 19 1 Yanıtla
  • Mustafa Gülbey Otay:
    ???? 2 17 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Bravo ama maçıda vermeyin lütfen 14 2 Yanıtla
  • Hasan Ceylan:
    Yarın reis Bünyamin pişmanmış umut hakkından yararlansın dese beraber kadeh bile tokuşturursunuz 3 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Yeterki yenin de 10 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
09:53 Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:21 Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 22:31:45. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.