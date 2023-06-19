Burak Yılmaz, Lille'de beraber şampiyonluk yaşadığı Yusuf Yazıcı'nı Beşiktaş'a getirmek istiyor - Son Dakika
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Burak Yılmaz, Lille'de beraber şampiyonluk yaşadığı Yusuf Yazıcı'nı Beşiktaş'a getirmek istiyor

19.06.2023 09:13

Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremeyen Yusuf Yazıcı'ya Beşiktaş talip oldu. Burak Yılmaz'ın da devreye girdiği transferde siyah-beyazlılar, Lille'den 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a çok yakın. Milli futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek için Yusuf Yazıcı devreye girdi.

BURAK YILMAZ İKNA ETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Şenol Güneş'in yardımcılığına gelmesi beklenen Burak Yılmaz, ilk icraatını Yusuf Yazıcı'yı Beşiktaş'a gelmeye ikna ederek yaptı. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcuyu Lille'den 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmesi bekleniyor.

YUSUF'UN KARNESİ

Yusuf Yazıcı geçen sezon Trabzonspor formasıyla 24 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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SON DAKİKA: Burak Yılmaz, Lille'de beraber şampiyonluk yaşadığı Yusuf Yazıcı'nı Beşiktaş'a getirmek istiyor - Son Dakika
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