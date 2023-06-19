Kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da beklentilerin çok altında kalan Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a çok yakın. Milli futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek için Yusuf Yazıcı devreye girdi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Şenol Güneş'in yardımcılığına gelmesi beklenen Burak Yılmaz, ilk icraatını Yusuf Yazıcı'yı Beşiktaş'a gelmeye ikna ederek yaptı. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcuyu Lille'den 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmesi bekleniyor.
Yusuf Yazıcı geçen sezon Trabzonspor formasıyla 24 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz, Lille'de beraber şampiyonluk yaşadığı Yusuf Yazıcı'nı Beşiktaş'a getirmek istiyor - Son Dakika