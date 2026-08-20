Beşiktaş, Zalgiris'i 2-0 Geçiyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ilk yarıda 2-0'la önde tamamladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oh'un kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas'ın çelmeye çalıştığı meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0
12. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında kale önünde Murillo, tek dokunuşla topu filelere yolladı. 2-0
29. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emirhan'ın ön direkten yaptığı kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas'in çeldiği topu Oh, kale alanı içinde tamamlamak istedi fakat Zalgiris savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
38. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe atışında Cerny'nin ortasında ceza sahası içinde Oh'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier
Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Kauno Zalgiris: Tomas Svedkauskas, Joris Moutachy, Anton Tolordava, Rokas Lekiatas, Marko Konatar, Franco Baldassarra, Amine Benchaib, Anthony Kalik, Vykintas Slivka, Leon Krekovic, Gabriel Debeljuh
Yedekler: Deividas Mikelionis, Aldayr Hernandez, Yukiyoshi Karashima, Gratas Sirgedas, Ivan Fiolic, Motiejus Burba, Nosa Edokpolor, Leonardo, Renan, Lirim Kastrati, Fabien Ourega
Teknik Direktör: Zeljko Sopic
Goller: Hyeon-Gyu Oh (dk. 6), Amir Murillo (dk. 12) (Beşiktaş)
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