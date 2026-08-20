Beşiktaş, Zalgiris'i 3-0 Yendi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, gelecek hafta Litvanya'da oynanacak rövanş mücadelesine avantajlı skorla gidecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Kauno Zalgiris karşısında 3-0'lık skorla galip geldi. Siyah-beyazlıların gollerini 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 58. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
Kartal, bu skorla gelecek hafta Litvanya'da oynanacak rövanş karşılaşmasına da avantajlı gidecek.
Beşiktaş, deplasmanda da istediği sonucu aldığı takdirde Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak.
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