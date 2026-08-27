Beşiktaş, Zalgiris Maçına Ciddiyetle Çıkacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Zalgiris Maçına Ciddiyetle Çıkacak

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Vincenzo Italiano, avantajlı skora rağmen maça 0-0'dan başlayacaklarını vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçı öncesi yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmada avantajlı skora rağmen ciddiyeti koruyacaklarını belirterek, "Maç 0-0'mış gibi sahaya çıkacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Kauno Zalgiris'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve savunma oyuncusu Emirhan Topçu, maçın yapılacağı stadyumda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vincenzo Italiano: "Avrupa'da olmak bizim için önemli bir hedef"

Avrupa kupalarında kalmanın kulüp için kritik bir hedef olduğunu vurgulayan Italiano, "Buraya gelene kadar iki tur atladık ve zorlu rakiplere karşı oynadık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne kalmak. İlk maçtan iyi bir skorla ayrıldık. Bu bizim için bir avantaj ama her şey kesin bitti diye bakamayız. Yüzde yüz konsantre olmalıyız ve kazanmalıyız. Avrupa'da olmalıyız, bunun için önümüzde sadece 90 dakika var. Maç 0-0'mış gibi sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Ernest Poku hakkında da konuşan Italiano, "Poku, ofansif ve bire birde etkili bir kanat oyuncusu. Hızlı ve U-23 statüsünde bir isim. Kadroya katmakta sıkıntı yaşamadığımız, istediğimiz bir oyuncuydu. Takım içinde iyi bir forma rekabeti oluşturacaktır" şeklinde konuştu.

"Yarın yüzde yüzünü verecek oyuncularımı sahaya süreceğim"

Kadro durumuna ve son oynanan lig karşılaşmasına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Trossard'da hafif bir rahatsızlık var, o nedenle bugün aramızda yok. Yarın yüzde yüzünü verecek oyuncularımı sahaya süreceğim. Kaybetmek bu oyunun bir parçası, bu yolculukta kayıplar olacak. Önemli olan nasıl reaksiyon gösterdiğiniz. Geçmişte kalan maçtan dersler çıkarıp, önümüzdeki maça tamamen konsantre olmalıyız. Önümüzde bir Avrupa maçı var ve kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Emirhan Topçu: "Kazanmaya geldik"

Siyah-beyazlıların genç savunmacısı Emirhan Topçu ise rövanş mücadelesine galibiyet parolasıyla çıktıklarını belirterek, "Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bireysel olarak geçen seneye göre daha farklı çalışıyor ve öğreniyorum. Avrupa'da ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek hedefimiz. Önceliğimiz yarın güzel bir sonuç alarak tur atlamak" değerlendirmesinde bulundu.

İlk maçtaki skor avantajına güvenerek oynamayacaklarını aktaran Emirhan, "İlk maçta iyi oynadık ve avantajlı bir skor aldık. Ancak buraya bir kez daha kazanmaya geldik. Skoru korumaya çalışırsak risk oluşabilir. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Geçen haftaki maç hiç oynanmamış gibi sahada olacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

Vincenzo Italiano, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Zalgiris Maçına Ciddiyetle Çıkacak - Son Dakika

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