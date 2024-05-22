Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak

Spor

Ziraat Türkiye Kupası final maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, kötü geçen sezonu kupayla telafi etmek istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Topraktepe, "Futbolda yarın seyir zevki yüksek bir maç olmasını bekliyorum. Maçtan önce ve sonra futbolun, güzel şeylerin konuşulduğu seyredenlerin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluk kovalayan bir takım. Bu sene biraz sıkıntılı dönemler geçirdik. Bu kupayı seyircimize armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Topraktepe, "Final maçları çok farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçlarının ambiyansının farklı olduğunu yaşadık. Şimdi hoca olarak analizlerimizi yaptık. Oyuncularla fikir alışverişi yaptık. Maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur inşallah. Beşiktaş'ta oyuncuyken hem şampiyonluk hem Türkiye Kupası kazandım. Teknik direktör olarak kupayı kazanmanın farklı bir duygu olacağına inanıyorum. Bu görev hem çok heyecanlı hem çok stresli. Yarın inşallah kazandığımızda çok farklı duygu olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncuların ufak sakatlıkları olduğunu kaydeden Topraktepe, "Bütün futbolcularımız oynamak istiyor. Ufak tefek sıkıntıları olanlar var ama herkes oynamak istiyor." dedi.

Necip: "Taraftarımızı çok üzdük"

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal ise şunları kaydetti:

"Yarın bizim için sezonun en önemli maçı olacak. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Taraftarımızı çok üzdük. Elimizde bir kupa var. Bütün arkadaşlarımız bunun bilincinde. Bunu ne demek olduğunu konuştuk. İyi bir analiz yaptık. Bu kupayla taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Bu sezon kötü gidiyor ama taraftarın desteği her zaman vardı. Yarın da bu desteği bekliyoruz. Biz de elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kazanırsam 9. kupam olacak. Kupa kazanmak çok güzel. Bu zamana kadar çok maç oynadım ama Türkiye'de 100 maç oynayıp 1 maçta hata yapınca sıkıntı oluyor. Sosyal medyayla ilgilenmiyorum. Önüme bakıyorum."

Serdar Topraktepe ayrıca Necip Uysal'ın çok iyi bir kaptan olduğunu belirterek, "Kaptan, Beşiktaş için çok önemli, çok fedakar bir oyuncu. Kaptanın hiçbir zaman oynamam dediğini görmedim. Takım içnide birlik beraberliği sağlayan en önemli faktör. Bizim takımımızda olması benim açımdan rahatlatıcı bir şey." ifadelerini kullandı.